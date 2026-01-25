Bulciago, torna “Brianza in Gioco” con un’Escape Room gratuita per ragazzi

I ragazzi delle scuole medie dei Comuni del Polo Brianza Ovest potranno partecipare a un pomeriggio di enigmi, collaborazione e scoperta del territorio

Sabato 7 febbraio alla Biblioteca comunale “Sandro Pertini”

BULCIAGO – Dopo il primo appuntamento ospitato lo scorso novembre a Bosisio Parini, prosegue il percorso “Brianza in Gioco”, il ciclo di tre iniziative gratuite pensate per famiglie, bambini e ragazzi con l’obiettivo di riscoprire il territorio attraverso il gioco, la collaborazione e il divertimento.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 7 febbraio 2026, dalle 14.30 alle 19.30, a Bulciago. Il punto di ritrovo sarà la Biblioteca comunale “Sandro Pertini”, da cui prenderà il via un’esperienza immersiva tutta da scoprire.

Protagonista della giornata sarà un’Escape Room, una sfida a tempo che coinvolgerà i partecipanti nella risoluzione di enigmi, nell’interpretazione di indizi e in colpi di scena, stimolando spirito di squadra e capacità di collaborazione. Attraverso il gioco, ragazze e ragazzi avranno anche l’occasione di conoscere storie e aneddoti legati al territorio e al suo passato.

Ogni sessione di gioco avrà una durata di un’ora, con partenze ogni 60 minuti. È possibile iscriversi singolarmente o in gruppo: ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 15 partecipanti. Ai partecipanti è richiesto di portare con sé un oggetto personale, che verrà utilizzato durante il gioco.

L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado residenti nei nove Comuni del Polo Brianza Ovest: Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello.

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 1° febbraio 2026 e possono essere effettuate tramite il seguente form: https://forms.office.com/e/FnC1bkpjZn?origin=lprLink

Il percorso “Brianza in Gioco” proseguirà con un terzo e ultimo appuntamento previsto per il 12 aprile 2026, dal titolo “Sfide in… Comune!”, una giornata di giochi di squadra e avventure diffuse nei Comuni del territorio.

L’iniziativa è promossa dai Comuni del Polo Brianza Ovest e rientra nel progetto “Lecco Spit Roc – Aprire Nuove Vie”, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da Impresa Sociale Girasole, con il finanziamento di Regione Lombardia nell’ambito della Politica di Coesione 2021–2027 e del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Il progetto è pensato per rispondere ai bisogni delle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni, offrendo esperienze e servizi educativi orientati a promuovere socialità, partecipazione e sviluppo delle competenze.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.impresasocialegirasole.org o scrivere all’indirizzo r.milani@sineresi.it.