Burraco solidale a Oggiono, il Lions Club raccoglie fondi per un cane guida

L’appuntamento è per mercoledì 11 novembre alle 20 all’Auditorium di Oggiono

Il ricavato sarà destinato all’addestramento e alla preparazione di un cane guida da donare a una persona non vedente

OGGIONO – Una serata di gioco, socialità e solidarietà per sostenere un progetto destinato a cambiare concretamente la vita di una persona. È questo l’obiettivo del Lions Club Castello Brianza Laghi ETS, che organizza un Burraco benefico per raccogliere fondi da destinare alla donazione di un cane guida a una persona non vedente.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 20, all’Auditorium di Oggiono, in via Vittorio Veneto 2.

Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere i costi necessari per l’addestramento e la preparazione del cane guida, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e duraturo alla persona che lo riceverà.

La partecipazione alla serata prevede una quota di 20 euro. Durante l’evento sarà inoltre offerta una pausa con un dolce artigianale e non mancheranno i premi per i partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nell’attività di solidarietà promossa dal Lions International e dal Lions Club locale, con un messaggio che sintetizza lo spirito della serata: “Un gesto oggi più libertà domani”.

Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp con nome e cognome delle coppie. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Monica (Lions) al 335 5604433.