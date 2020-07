Cambiano i limiti di velocità sulle provinciali tra Oggiono, Galbiate ed Ello

Le ordinanze della Provincia abbassano i limiti su alcune strade dell’oggionese

Modifiche sulle provinciali a Gabiate, Ello e Oggiono

OGGIONO – Per garantire “una maggior tutela dell’incolumità degli utenti della strada” e “al fine di uniformare la segnaletica verticale”, come si legge nei provvedimenti, la Provincia di Lecco ha deciso di emanare alcune ordinanze con le quali si interviene sui limiti di velocità in alcuni tratti di strade provinciali nella zona dell’oggionese.

Sulla SP60 (la cosiddetta ‘diramazione Ello) tra l’incrocio con SP 60 di Galbiate in Comune di Oggiono e l’intersezione rotonda con SP 70 Dolzago-Galbiate nel Comune di Oggiono è istituito il limite di velocità massima di 50 km/h e il divieto di transito per autotreni, autosnodati e autoarticolati (ad eccezione degli autobus).

Sulla SP70 Dolzago-Gabiate è istituito il limite massimo di velocità di 50 Km/h tra l’Intersezione rotonda con SP 60 dir “Diramazione Ello” e Via Bosolasco a Oggiono e il limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Bosolasco. Infine limite di 50 Km/h tra Via Bosolasco e l’incrocio con la SP 58 a Galbiate.

Nuovi limiti di velocità anche per un tratto di provinciale La Santa: di 50 Km/h sulla corsia in direzione da Oggiono a Lecco dall’intersezione rotonda con via La Rossa fino al confine tra Oggiono e Galbiate, limite massimo di velocità di 70 Km/h invece sulla corsia opposta, in direzione da Oggiono a Lecco.