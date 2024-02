Camminata di solidarietà: “Agatha in cammino” a Bergamo

L’ Ass. Agatha in Cammino sui colli bergamaschi a sostegno della ricerca contro il cancro

“In occasione della festa di Sant’Agata abbiamo voluto dedicare la giornata alla visita della chiesa dedicata alla Santa nella splendida Bergamo Alta”

BERGAMO – Durante la giornata dedicata a Sant’Agata, protettrice delle donne operate al seno, domenica 4 febbraio, si è tenuta una camminata tra i Colli di Bergamo, fino in Città Alta per raggiungere la Chiesa di S. Agata del Carmine, dove i partecipanti hanno anche assistito alla Santa Messa celebrata anche per l’associazione.

La partenza della camminata è avvenuta dal Santuario della Madonna della Castagna, chiesa legata alla devozione mariana, sorta per un’apparizione della Madonna nel 1310, si è poi sviluppata lungo piacevoli stradine secondarie, passando per piccoli nuclei residenziali ricchi di giardini e ville storiche.

Il percorso si è sviluppato all’interno del Parco regionale dei Colli di Bergamo, istituito nel 1977, terzo parco in Regione Lombardia dopo il Parco del Ticino ed il Parco delle Groane, per salvaguardare e valorizzare un equilibrio tra la natura e la presenza umana nei colli che circondano la città.

“In occasione della festa di Sant’Agata – ha commentato al termine la Presidente dell’Associazione Daniela Invernizzi – abbiamo voluto dedicare la giornata alla visita della chiesa dedicata alla Santa nella splendida Bergamo Alta e camminare tra i bellissimi colli che ci hanno offerto straordinari panorami. Una domenica passata in allegra compagnia e spirito di amicizia. Ringrazio Don Matteo per le parole che ci ha dedicato durante la S. Messa e per la calorosa accoglienza, gli organizzatori Susy e Pietro e tutti i numerosi partecipanti.”