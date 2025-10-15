Camminata sull’Acqua ad Annone Brianza. Un’onda di emozioni, solidarietà e speranza

Quarta edizione dell’iniziativa a sostegno della ricerca oncologica

“Camminare insieme è la dimostrazione che la speranza può davvero farsi strada, passo dopo passo”

ANNONE BRIANZA – Centinaia di partecipanti, ad Annone Brianza, hanno percorso le sponde del lago di Annone, vivendo un’esperienza unica: le onde increspavano la superficie, il vento accarezzava i volti e l’acqua sembrava seguire e accompagnare ogni passo.

Un’emozione autentica ha reso unica la quarta edizione dell’iniziativa organizzata da Agatha in Cammino, a sostegno del progetto “Hope is Pink”: il ricavato contribuirà a integrare la borsa di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi ETS assegnata alla dottoressa Sara Baroni e a sostenere progetti dedicati alle donne in trattamento oncologico.

La giornata ha visto la partecipazione di 74 volontari provenienti da Agatha in Cammino, Associazione Volontari per Annone, Alpini di Annone, AVIS Annone, Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Oggiono, Women In Run Lecco, Protezione Civile di Annone di Brianza e Croce Verde Bosisio Parini. Con impegno, passione e spirito di squadra, hanno curato ogni dettaglio del percorso, assicurando sicurezza, accoglienza e sorrisi a tutti i partecipanti.

“Un caloroso ringraziamento va al Sindaco di Annone, Luca Marsili, e a tutta l’Amministrazione Comunale per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata – spiegano da Agatha in Cammino – Estendiamo la nostra gratitudine anche alle Amministrazioni Comunali e alle Istituzioni che hanno concesso il patrocinio e partecipato alla giornata, condividendo lo spirito di solidarietà e la bellezza che rendono unica questa iniziativa”.

Determinante è stato il sostegno di sponsor e aziende, che con donazioni di prodotti, materiali e contributi concreti hanno reso possibile l’organizzazione di ogni dettaglio dell’evento. A rendere ancora più speciale la giornata, la mascotte PINKotta ha portato allegria e leggerezza a grandi e piccoli, mentre il DJ, con la sua musica, ha accompagnato la partenza e l’arrivo della camminata, infondendo ritmo ed energia all’intera manifestazione.

“Ogni anno – commenta la presidente Daniela Invernizzi – restiamo profondamente commosse dalla partecipazione e dall’affetto che circondano la nostra Camminata sull’acqua. Questa iniziativa, nata dal cuore, è diventata, edizione dopo edizione, un abbraccio collettivo: un vero e proprio ‘cuore rosa’ che batte per la ricerca, per la vita e per tutte le donne che affrontano la malattia con coraggio. Camminare insieme, sentire il vento, osservare l’acqua, incrociare sorrisi…è la dimostrazione che la speranza può davvero farsi strada, passo dopo passo”.

“La Camminata sull’Acqua va oltre un semplice evento sportivo o culturale: è un gesto collettivo che unisce il territorio, le persone e i valori della nostra comunità – continua l’Amministrazione Comunale – Camminare insieme significa condividere speranza, sostegno e memoria, trasformando il paesaggio in un vero luogo d’incontro. Come Amministrazione, siamo profondamente grati ad Agatha in Cammino e a tutte le associazioni che hanno partecipato volontariamente”.

“Ci sentiamo particolarmente onorati di ospitare l’evento quando l’associazione, tra commossi applausi, ricorda la sua associata e nostra concittadina Monica, moglie del Consigliere Comunale A. Maggi: una donna il cui ricordo continua a vivere in chi, ogni giorno, sceglie di camminare con speranza” commentano il Dott. L. Lazzarini, Consigliere con delega a Pari Opportunità, Sport e Politiche Giovanili, e F. Bartesaghi, Consigliera con delega alla Cultura del Comune di Annone di Brianza.

La Camminata sull’Acqua si conferma così come un evento simbolo dell’Ottobre Rosa e un appuntamento sempre più atteso, in cui ogni passo si trasforma in un gesto d’amore verso la vita e la ricerca.