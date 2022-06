Vincente l’accordo di partneriato speciale pubblico privato tra il Comune e Scarlattine Progetti – Campsirago Residenza

Il progetto, vincitore del bando Pnrr, prevede azioni culturali e di restauro dell’antico bordo medievale di Campsirago

COLLE – Il comune di Colle Brianza, in partenariato speciale pubblico privato con ScarlattineProgetti/Campsirago Residenza, ha vinto il bando sulla riqualificazione dei borghi a valere sul Pnrr, promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto Campsirago Luogo d’Arte, grazie al finanziamento di 1.600.000 euro del programma nazionale ripresa e resilienza, entro il 2026 porterà azioni culturali e di restauro nell’antico borgo medievale di Campsirago ed è tra i 18 progetti finanziati in regione Lombardia.

Il progetto presentato per il bando ha visto lavorare in sinergia il Comune di Colle Brianza, guidato dalla sindaca Tiziana Galbusera insieme al vicesindaco Ettore Anghileri, con Michele Losi, direttore di Campsirago Residenza, Lorenza Brambilla progettista, il team di Campsirago Residenza, i professionisti della fondazione Fondazione Fitzcarraldo Franco Millella, Fabio Sciannameo, Simone Seregni, Damiano Aliprandi, l’architetto Marta Bertani e l’ingegnere Edoardo Radaelli che hanno firmato i progetti di restauro e architettonici.

Una grande soddisfazione per il comune e per Campsirago Residenza per il forte lavoro di squadra che ha portato all’elaborazione di un progetto di rigenerazione del borgo medievale a base culturale.

Punto di forza è stata anche la presenza di un progetto culturale di ampio respiro già elaborato per l’accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato firmato a gennaio 2022 da ScarlattineProgetti e il Comune di Colle Brianza (il secondo in Lombardia e fra i primi 15 in Italia). Campsirago Residenza, con sede dal 2009 a Palazzo Gambassi di Campsirago, opera sul territorio da 18 anni intessendo forti relazioni con la comunità e portando già a livello nazionale la notorietà del borgo di Campsirago con Il Giardino delle Esperidi Festival.