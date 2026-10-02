Carabinieri. Il Luogotenente Daniele Cogodnotto lascia Oggiono per Lecco

Ha assunto l’incarico di Comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco
OGGIONO – Dopo oltre 25 anni di servizio presso la Stazione Carabinieri di Oggiono, il Luogotenente Daniele Codognotto ha assunto, dal 15 settembre 2026, l’incarico di Comandante in sede vacante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco.
Trasferito a Oggiono nell’agosto 2001, al termine del corso per Allievi Marescialli, ha maturato gran parte della propria esperienza professionale sul territorio, ricoprendo più volte il comando in sede vacante della Stazione di Oggiono, dal marzo al maggio 2023 e, successivamente, dal febbraio 2026, in occasione del congedo del comandante titolare, Luogotenente C.S. Nicolino Ombrosi.
Da maggio a novembre 2023 ha inoltre retto il comando in sede vacante della Stazione Carabinieri di Costa Masnaga.
Il nuovo incarico rappresenta la prosecuzione di un percorso professionale maturato sul territorio, che il Luogotenente Codognotto mette ora a disposizione del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Lecco.
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