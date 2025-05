Casa Museo Parini aperta nel weekend, grande affluenza

L’appuntamento all’interno del maggio pariniano

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale

BOSISIO PARINI – Un fine settimana da record ha accompagnato la riapertura della Casa Museo Parini, che ha richiamato un pubblico numeroso ed entusiasta. Tantissimi i residenti che, per la prima volta, hanno visitato la storica dimora del poeta, insieme a numerosi visitatori provenienti da Milano e da altri comuni.

“È stato emozionante vedere la Casa Museo Parini tornare a vivere, grazie a un’iniziativa che valorizza un patrimonio importante per il nostro paese”, ha dichiarato l’Amministrazione Comunale, per voce degli assessori Riva e Beccalli, visibilmente soddisfatti per la riuscita dell’evento.

L’iniziativa si inserisce nel calendario del Maggio Pariniano, rassegna culturale dedicata alla valorizzazione della figura e dell’opera di Giuseppe Parini. In occasione della visita guidata della domenica, organizzata in collaborazione con la Pro Loco, noi dell Amministrazione abbiamo eccezionalmente aperto anche le porte del Municipio, offrendo al gruppo la possibilità di ammirare la storica cattedra del Parini.

A fare da ciceroni durante le giornate di apertura siamo stati noi, insieme ai volontari, che con grande impegno e passione hanno accolto e accompagnato i visitatori alla scoperta degli ambienti della casa e della storia del poeta. Un ringraziamento speciale va proprio a loro: il loro contributo è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa.

A breve verranno comunicate le nuove date di apertura della Casa Museo, per permettere a tutti di continuare a scoprire e vivere questo prezioso patrimonio culturale del territorio.