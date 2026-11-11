Casetta dell’acqua da rifare, il Comune si affida a Lario Reti Holding

Dopo i ripetuti problemi di manutenzione e di erogazione, l’Amministrazione ha avviato il recesso dal contratto e disposto lo smantellamento della struttura

Il prossimo passaggio sarà la definizione di un accordo con Lario Reti Holding per installare un nuovo distributore dell’acqua entro la fine dell’anno

ROGENO – La casetta dell’acqua, situata nei pressi della stazione ferroviaria Casletto – Rogeno in viale della Stazione, non garantisce più un servizio adeguato alle esigenze dei cittadini. Per questo l’Amministrazione comunale di Rogeno ha deciso di intervenire, avviando la procedura che porterà allo smantellamento dell’attuale struttura e alla sua sostituzione con un nuovo distributore.

Come riferito dalla stessa Amministrazione, alla base della decisione ci sono le criticità che da tempo interessano il servizio, con problemi sia nella gestione sia nella manutenzione. Tra le situazioni segnalate figurano il distributore di merendine fuori servizio, con prodotti non adeguatamente rinnovati, e i frequenti disservizi nell’erogazione dell’acqua frizzante, spesso priva della corretta effervescenza.

Una situazione che ha spinto il Comune di Rogeno ad avviare progressivamente gli interventi amministrativi nei confronti dell’attuale gestore. In un primo momento sono arrivati richiami e diffide, ma, a fronte di quella che l’Amministrazione definisce un’inerzia del concessionario, si è arrivati al recesso dal contratto e all’emissione di un’ordinanza per lo smantellamento della casetta.

L’obiettivo è superare le problematiche riscontrate e garantire un servizio più efficiente e decoroso. Parallelamente, il Comune si è già attivato per assicurare la continuità del servizio attraverso una nuova soluzione.

Entro la fine dell’anno è infatti prevista la definizione di un accordo con Lario Reti Holding per l’installazione di un nuovo distributore dell’acqua, destinato a prendere il posto della struttura attuale.

L’Amministrazione punta dunque a una riorganizzazione complessiva del servizio, con un nuovo gestore e un nuovo impianto. Una scelta che, nelle intenzioni del Comune, dovrà consentire ai cittadini di tornare a usufruire di una casetta dell’acqua funzionante e adeguata alle aspettative della comunità.