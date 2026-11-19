Appuntamento il 4 dicembre per la serata di beneficenza all’Oratorio di Castello Brianza

Il ricavato della cena sarà dedicato al sostegno delle aperture strordinarie e alle iniziative per i giovani del territorio

CASTELLO BRIANZA – Al via la seconda edizione dell’evento di beneficenza del progetto che valorizza i siti religiosi lungo l’Antico Percorso di Fede e Arte dell’Alta Brianza. I siti interessati sono situati in ben sei comuni dell’Oggionese e sono: la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza, la chiesa di San Lorenzo, il Battistero di San Giovanni Battista, la chiesa di Sant’Agata e la chiesa di Santa Eufemia a Oggiono, la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Ello, la chiesa di Sant’Alessandro a Dolzago, la chiesa di San Lorenzo a Castello Brianza e la chiesa di San Martino a Colle Brianza.

L’evento è previsto per venerdì 4 dicembre all’Oratorio di Castello Brianza (via Roma, 20) dove si terrà una cena di beneficenza per l’Antico Percorso di Fede e Arte. La serata prevede piatti tipici brianzoli e l’accompagnamento musicale della band White Dove.

Chi parteciperà potrà conoscere e sostenere il progetto che ha già realizzato due delle sue iniziative più importanti: il concorso d’arte per giovani artisti “7 santi per 7 chiese” e l’Escape Tour “Alla Ricerca del Diamante Rosa”.

Alle 19:30 ci sarà un aperitivo di benvenuto assieme alla presentazione di ciò che è stato realizzato durante l’anno all’interno del progetto. Alle 20:00 invece seguirà la cena solidale a cura dell’Associazione Pro Chiesa Brianzola.

All’interno del menù fisso ci sarà un antipasto alla brianzola, gnocchetti chiavennaschi, dolci caserecci, caffè, acqua e vino. L’offerta consigliata è a partire da 20 euro.

Non mancherà l’accompagnamento musicale dei White Dove oltre ai premi per i partecipanti alla serata.

Per poter partecipare all’evento è necessario prenotare tramite WhatsApp al numero 333 5378321 entro il 1° dicembre.

Il ricavato della cena verrà devoluto al sostegno delle iniziative del progetto. Primo fra tutti l’Escape Tour multimediale “Alla ricerca del Diamante Rosa”, attivo per le aperture straordinarie dei luoghi di fede. Si tratta di un percorso a tappe che immerge i partecipanti nella storia, nella fantasia e nei misteri da risolvere tra le chiese di San Giorgio ad Annone Brianza, San Lorenzo a Oggiono, il Battistero di San Giovanni Battista a Oggiono, Santi Giacomo e Filippo di Ello e San Lorenzo a Castello Brianza.

Il progetto, che si dirama dal 2025 al 2027, ha durata triennale ed è capitanato dall’Associazione Clerici Vigilantes e cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia e i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.

È stato realizzato grazie alla sinergia di diverse realtà associative e di volontariato che si dedicano alla valorizzazione delle bellezze del territorio. Si tratta del gruppo volontari della parrocchia di Dolzago, il gruppo volontari della parrocchia di Colle, i volontari della Pro Loco e del gruppo ARCAO di Oggiono, gli Amici della Chiesa di San Giorgio di Annone, l’Associazione chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello, l’Associazione Pro Chiesa Brianzola di Castello e la Cooperativa Sociale Liberi Sogni.

L’obiettivo principale del progetto è quello di potenziare l’apertura dei siti religiosi e culturali del territorio grazie alle “Aperture straordinarie dei luoghi di Fede” che si svolgono ogni primo weekend del mese. Si dedica inoltre all’organizzazione di eventi, spettacoli e concerti a cui partecipano diversi artisti locali.

Grande novità di questa edizione è l’aumento del coinvolgimento dei giovani: l’Escape Tour e il bando “7 santi per 7 chiese” sono volti ad incentivare la partecipazione attiva e alla cura del patrimonio oltre alla volontà di tramandare l’eredità culturale in maniera innovativa.