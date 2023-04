Centro rifiuti. Anche Galbiate beneficerà dei fondi PNRR

Assegnati al Comune quasi 400 mila euro

In previsione l’efficientamento del centro di raccolta

GALBIATE – Come Lecco, anche il Comune di Galbiate riceverà fondi PNRR per efficientare il centro di raccolta o Ricicleria 4.0. Destinati quasi 400 mila euro a questo progetto, risorse stanziate per la linea d’intervento dedicata al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti, ufficializzate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Il progetto, presentato dall’ente e Silea, servirà a finanziare la riqualificazione del centro di raccolta sito in via Bergamo – spiegano dall’Amministrazione – per andare maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini di Galbiate ai quali va un plauso speciale per la sensibilità e senso civico che dimostrano nella raccolta e differenziazione dei rifiuti. Questo riconoscimento è la dimostrazione del coraggio e della determinazione del lavoro di squadra svolto dall’amministrazione comunale, in stretta sinergia con gli Uffici Competenti. Le scelte per il cambiamento in atto ci fanno ben sperare per il futuro, dove l’economia circolare ricoprirà sempre più un ruolo fondamentale”.