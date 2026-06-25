Cesana Brianza, riapre la Sp 639: conclusi in anticipo i lavori sul ponte

La Provincia di Lecco dispone la riapertura dalle 10 di venerdì 26 giugno

La riapertura interessa il tratto della provinciale tra Cesana Brianza e Suello

CESANA BRIANZA – Riaprirà dalle 10 di venerdì 26 giugno la Sp 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” nel tratto in corrispondenza del ponte sul torrente Molina, tra Cesana Brianza e Suello, interessato nelle ultime settimane da lavori di manutenzione straordinaria.

La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell’ordinanza che aveva imposto la chiusura totale al traffico a partire dal 9 giugno per consentire l’esecuzione degli interventi sul ponte. La riapertura arriva in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 9 luglio, grazie alla conclusione delle lavorazioni.

La decisione è stata assunta dopo la comunicazione della direzione lavori che ha confermato il completamento dell’intervento e la possibilità di ripristinare la normale circolazione.

Dalle ore 10 di venerdì il traffico potrà quindi tornare a scorrere regolarmente lungo la provinciale, mettendo fine alle limitazioni che hanno interessato la viabilità della zona nelle ultime settimane. Contestualmente saranno rimossi la segnaletica temporanea e gli sbarramenti predisposti durante il periodo di chiusura della strada.