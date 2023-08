Che spettacolo la Superluna: ecco le foto dei nostri lettori

Lo scatto del fotografo Fausto Ligas e le immagini del telescopio di Matilde Rusconi

E’ il primo di tanti spettacolari eventi previsti nel cielo durante il mese di agosto

LECCO – Lo spettacolo della Superluna della notte del 1° agosto immortalato dagli scatti dei nostri lettori.

Una magia che non è sfuggita all’occhio attento del fotografo Fausto Ligas che, da Sirone, ha immortalato il suggestivo incanto della superluna dello Storione.

Una bellezza unica catturata anche dal telescopio di Matilde Rusconi.

Il termine Superluna, spiega l’Unione Astrofili Italiani, è usato per indicare il plenilunio che si verifica con la Luna prossima al perigeo, cioè alla minima distanza della Terra, e quindi con dimensioni apparentemente più grandi.

Un’altra Superluna è attesa nella notte tra il 30 e il 31 agosto, mese che riserverà tante sorprese nel cielo per la gioia degli astrofili: non solo stelle cadenti, che si potranno ammirare in particolare nelle notti tra il 10 e il 13 agosto, ma anche Saturno darà spettacolo a fine mese.

Il 27 agosto il pianeta degli anelli sarà infatti opposto al Sole rispetto alla Terra e dunque osservabile nelle migliori condizioni.