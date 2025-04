Che successo! Un fiume di gente per la 50^ Camminata dell’Amicizia

Oltre 15mila le persone che hanno partecipato. Tanta soddisfazione per gli organizzatori

Festa, solidarietà e inclusione: una edizione incredibile

BOSISIO PARINI – Un vero e proprio fiume di gente ha partecipato stamattina alla 50^ edizione della Camminata dell’Amicizia a Bosisio Parini. Un appuntamento immancabile, favorito da una giornata strepitosa, con i volontari distribuiti su tutto il territorio costretti a fare gli straordinari per gestire l’immensa quantità di persone: dai parcheggi ai ristori, alla distribuzione delle magliette, alle iscrizioni e, ancora, alla viabilità…

Tutto è stato gestito nei minimi particolari grazie a una macchina organizzativa efficiente che ha fatto girare tutto alla perfezione. La Camminata dell’Amicizia è, prima di tutto, voglia di stare insieme per fare festa. La prima edizione risale al 1974, c’era tanta attesa per l’edizione del mezzo secolo che è stata onorata con una partecipazione che ha raggiunto le 15mila presenze. Un grandissimo evento che deve il suo successo al Gruppo Amici di don Luigi Monza, a 400 volontari e al sostegno di istituzioni, associazioni del territorio e sponsor.

Alle 8.30 puntuali, dopo l’accensione del braciere con la fiaccola da parte di Jennifer Isacco (atleta originaria di Rogeno e medaglia di bronzo ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 nel bob a due in coppia con Gerda Weißensteiner) la marea umana si è messa in movimento creando un serpentone colorato lungo chilometri (due i percorsi 7 e 12 chilometri), basti pensare che all’arrivo dei primi concorrenti c’era ancora chi era in coda per l’iscrizione.

“Sono state oltre 15mila le persone che hanno partecipato alla camminata, un successo che credo dica tanto dell’amicizia di un territorio che va al di là della nostra provincia – ha detto con soddisfazione Giovanni Barbesino, responsabile comunicazione e raccolta fondi associazione La Nostra Famiglia -. Un’edizione speciale che ha visto anche il sostegno di Papa Francesco e di tantissime altre persone che hanno voluto festeggiare con noi questo traguardo importante. Un grazie va ai 400 volontari e agli oltre 60 sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe possibile”.

Tutti si sono messi in marcia accomunati dallo stesso slogan “La fonte della nostra gioia è nell’amore: è bello e gioioso amare”, parole del beato Luigi Monza che invitano tutti a un clima di solidarietà: il ricavato della Camminata infatti andrà a sostegno dei progetti di OVCI (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale della Nostra Famiglia) per garantire l’accesso agli ausili per i bambini con disabilità in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina. Tutti i partecipanti hanno inoltre sostenuto il progetto “Merita le cure migliori”, destinato all’acquisto di 80 letti per le camere di degenza dei bambini che trascorrono settimane o mesi di ricovero ospedaliero a Bosisio Parini.

(Video Marco Freddi)

Il programma: concerto dei Sulutumana

Ricco il programma della giornata: all’arrivo ci sarà la tradizionale risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago, polenta con la Pro Loco di Barzanò, un servizio bar ristoro, la bancarella di dolci del Bumbunat e lo stand dell’Associazione Panificatori di Erba e Como. A partire dalle 14 grande concerto con i Sulutumana, palestra di arrampicata con il CAI di Molteno, prove di tiro con l’arco con l’Asd Arcieri del Riccio, spettacolo magico con il Mago Tatos, intervento musicale della Instead Band, giochi gonfiabili e pista macchinine elettriche. Al termine della giornata Santa Messa con la Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

Un successo che è merito anche di tanti amici e sponsor: sono oltre 60 le imprese che sostengono questo appuntamento annuale di raccolta fondi e che ne condividono le motivazioni di fondo. Decisivo per l’edizione di quest’anno è stato il sostegno di Kapriol spa, azienda da anni amica de La Nostra Famiglia, BCC Brianza Laghi e l’azienda dolciaria Novi. Il ringraziamento degli organizzatori va a loro e i moltissimi amici che ogni anno partecipano ad una giornata di festa e inclusione.