Colle Brianza, arredi urbani danneggiati e verde trascurato: la denuncia della minoranza

La denuncia del gruppo “Colle è ascolto innovazione e cultura”

COLLE BRIANZA – Arredi urbani danneggiati e verde trascurato e in stato di abbandono. A segnalare le criticità sono i consiglieri Marco Manzoni, Mattia Bonanomi Deda e Massimiliano Panzeri del gruppo consigliare di minoranza “Colle è ascolto innovazione e cultura”.

Nello specifico le segnalazioni riguardano sia alcuni oggetti danneggiati che zone verdi non curate.

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Da qui la denuncia della minoranza: “Segnaliamo il rubinetto della fontanella di piazza Roma è guasto (non funzionante), la “panchina rossa” importante simbolo locale per l’eliminazione delle violenze contro le donne risulta danneggiata così come la pavimentazione in pietra”. Non solo. “In generale vi è uno stato di abbandono delle aree a verde pubblico delle aiuole e dei bordi stradali”.

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