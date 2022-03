Colle Brianza celebra la giornata della gentilezza con le chiavi per i nuovi nati

L’iniziativa si è svolta in biblioteca sabato, in occasione anche della festa del papà

Il pomeriggio è poi proseguito con letture e laboratori nell’ambito del progetto Nati per leggere

COLLE BRIANZA – Grande festa sabato in biblioteca dove il sindaco Tiziana Galbusera ha accolto, insieme all’assessore alla gentilezza Milena Colombo, 17 nuovi piccoli cittadini nati nel 2021 (presenti sei). Per l’occasione è stata consegnata ai più piccoli la chiave della gentilezza, come chiave simbolica che apre le porte del futuro con una qualità, la gentilezza, che oggi serve più che mai e che è capace di aprire i cuori delle persone. L’invito e l’augurio è che ogni cittadino riesca a conservarla e saperla utilizzare per poter costruire una comunità migliore.

Cogliendo al volo l’occasione data dalla contestuale festa del papà, i genitori sono stati invitati a piantare semi della gentilezza e della pace come buon augurio di crescita di tutti i bambini.

E, giusto per non farsi mancare niente, sono stati consegnati sempre sabato i primi libri per i bambini più piccoli all’interno del progetto Nati per leggere a cui il Comune aderisce da anni attraverso l’attiva biblioteca guidata da Paola Marchetti. Le volontarie nati per leggere hanno poi animato il pomeriggio con letture e laboratori a cui hanno preso parte anche altri bambini della scuola dell’infanzia e della primaria che hanno potuto leggere, ascoltare storie e fare un laboratorio.