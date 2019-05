COLLE BRIANZA – E’ andato in pensione settimana scorsa dopo una vita trascorsa al servizio del Comune e dei suoi cittadini Giovanni Dozio, stradino di Colle Brianza. L’uomo ha lavorato per ben 32 anni in Comune, diventando per tutti i cittadini e le associazioni in punto di riferimento importante.

Martedì scorso, in occasione dell’ultimo giorno di lavoro, il sindaco Marco Manzoni ha voluto omaggiare Giovanni con una targa. Semplice e diretta la scritta: “Al nostro stradino che da anni opera nel territorio del Comune perché con impegno, serietà e passione, ma soprattutto con simpatia e ironia ha tenuto in ordine e pulito il paese senza dimenticarsi di indossare un sorriso e una battuta e aiutare con disponibilità i cittadini e le associazioni di Colle”. Un plauso quello del sindaco a cui si sono uniti tutti i dipendenti comunali e tutte le persone che hanno apprezzato il lavoro svolto con discrezione e simpatia in questi anni.