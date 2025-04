Colle Brianza premia i talenti sportivi con la consegna delle targhe

Consegnate dodici targhe e un onore al merito sportivo

La cerimonia si è tenuta ieri sera, giovedì, all’oratorio di Colle Brianza

COLLE BRIANZA – “Lo sport insegna che, per la vittoria non basta il talento, occorrono lavoro e sacrificio quotidiano. Nello sport, come nella vita”. E’ con questa citazione del campione olimpico Pietro Mennea che l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Tiziana Galbusera, ha voluto premiare i talenti sportivi 2025.

La cerimonia, andata in scena ieri sera, giovedì, nel salone dell’oratorio, ha rappresentato un momento di condivisione di tutta la comunità con chi, ogni giorno, si allena e si impegna con determinazione e costanza per raggiungere eccellenti risultati sportivi.

Dodici le targhe e un onore al merito consegnati dalla prima cittadina, affiancata dal consigliere con delega allo sport Gerolamo Riva, entrambi pronti a sottolineare come lo sport rappresenti un’efficace e valida metafora della vita, con tante gioie condite spesso e volentieri da altrettanti sacrifici e rinunce.

Largo quindi alle premiazioni che hanno toccato diverse discipline sportive. I premi sono andati a Giacomo Agostino per il ciclismo, Ottaviano Martini per il tennis, Mattia Lottaroli per il motociclismo junior, Federico Dal Lago per lo sci nautico, Riccardo Tironi per il calcio, Matteo Raffaele Panceri per il canottaggio, Stella Fumagalli per il calcio, Marco Erminio Bonanomi per l’automobilismo, Marco Panzeri per il tennis da tavolo, Tommaso Ricci per il calcio, Cristian e il figlio Matteo Spreafico, freschi vincitori della Sei ore di enduro a coppie di Abbiate Guazzone, per il motociclismo enduro.

L’amministrazione comunale ha voluto anche tributare un particolare riconoscimento al gruppo sportivo Gs Colle Brianza con l’onore al merito sportivo per l’impegno profuso a favore della crescita dello sport nella comunità di Colle Brianza in questi primi 30 anni di presenza sul territorio.