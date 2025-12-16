Colle Brianza: tutto pronto per la fiaccolata natalizia del 20 dicembre

L’iniziativa porta la firma del gruppo Camminare all’imbrunire con il patrocinio del Comune
Prima tappa alla chiesa di San Nicola. Poi, i più arditi, potranno raggiungere gli Amici di Cascina dell’Alpe
COLLE BRIANZA – Una fiaccolata natalizia per trascorrere una bella serata in compagnia, scambiandosi gli auguri per le imminenti festività e, allo stesso tempo, tenersi in forma. E’ tutto pronto per l’iniziativa promossa dal gruppo Camminare all’imbrunire con il patrocinio del Comune per sabato 20 dicembre.
Il ritrovo è fissato alle 20 al parcheggio della frazione Nava (dove c’è il supermercato): da qui, muniti di torcia (meglio se frontale), ci si incamminerà verso la chiesa di San Nicola che verrà aperta per l’occasione. E’ previsto un momento di scambio di auguri con panettone e vin brulè. I più arditi (dotati di bastoncini) potranno proseguire la marcia fino agli Amici di Cascina dell’Alpe, dove verranno accolti con delle tisane calde.
In caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere annullata: si consiglia di tenere monitorato il sito internet del Comune.
E’ consigliabile confermare la propria presenza contattando Vania 339 2667241 oppure Anna 339 8727265.