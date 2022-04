Colle: don Alberto compie 70 anni. L’abbraccio della sua comunità

Il parroco don Alberto Pirovano ha compiuto ieri, mercoledì, 70 anni

In servizio a Colle dal 1998, don Alberto è stato festeggiato in grande stile. Non è mancato il regalo a sorpresa: dei pulcini per la fattoria

COLLE – La festa con i bambini e le maestre della scuola materna Schuster, gli striscioni appesi per il paese da parte dei ragazzi dell’oratorio e gli auguri dell’amministrazione comunale.

L’intera comunità di Colle Brianza ha abbracciato ieri, mercoledì 27 aprile, il parroco don Alberto Pirovano in occasione del 70esimo compleanno. Nato a Cortenuova, frazione di Monticello il 27 aprile 1952, don Alberto è arrivato a Colle nel 1998 diventando un punto di riferimento, apprezzato e stimato, per la comunità pastorale della Madonna del Sasso.

Ieri, i parrocchiani lo hanno festeggiato in grande stile: non è mancata neppure la torta con il regalo a sorpresa, ovvero dei pulcini per la fattoria didattica.

Una giornata speciale quindi arrivata a pochi giorni dalla visita, altrettanto straordinaria, dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini (vedi articolo).