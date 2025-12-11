Colle ha acceso il Natale tra mercatini, presepi e l’accensione dell’albero

La manifestazione, promossa dal Comune, si è tenuta lunedì 8 dicembre

Una giornata ricca di iniziative e proposte per accendere il Natale a Colle

COLLE BRIANZA – Mercatini, premiazione dei presepi, risottata, laboratori di candelle e argilla, sculture sul ghiaccio e la fiaccolata con zampognari. Colle ha acceso il Natale con una grande giornata di festa andata in scena lunedì 8 dicembre.

Il tutto è iniziato, di buon mattino, con la mostra e il concorso dei presepi, con una grande adesione e la realizzazione di circa 30 “opere”: dai presepi più tradizionali sino a quelli a tema “Olimpiadi 2026”. E’ seguita la premiazione a cura della giuria composta da Giovanni Montanelli (autore ed ideatore del tradizionale presepe in frazione Ravellino), Alex Fumagalli, Crippa Sergio (scultore che ha realizzato le opere lungo la strada per San Genesio) e Giuseppe Brambilla, noto con il soprannome di Sancina.

In mostra anche i presepi realizzati dalle associazioni del territorio, dal gruppo dei volontari della Protezione Civile e dai Ragazzi della Rotonda nonché un grande presepe realizzato dall’amministrazione comunale.

A pranzo gli alpini hanno preparato e offerto, come da tradizione, un buonissimo risotto, apprezzato da tutti i presenti.

Nel pomeriggio piazza Donatori del Sangue si è riempita di bancarelle con i mercatini di Natale, tra cui quella della Protezione Civile, i cui volontari hanno organizzato giochi per bambini, mostrato varie attrezzature in uso e fornito spiegazioni in merito alle funzioni proprie del gruppo.

Presente anche una bancarella allestita dagli anziani del Centro Anziani comunale con la realizzazione di un particolare albero, collocato poi nella chiesa.

Apprezzatissima l’iniziativa dell’azienda agricola Stefano Nava che ha messo a disposizione un cavallo per consentire ai bambini di provare a cavalcare.

Molto gradito e partecipato anche il laboratorio di argilla e cera a cura di Giovanni Bernocco, sindaco di Olgiate Molgora che ha ricevuto un sentito ringraziamento dalla collega Tiziana Galbusera.

A seguire, una performance live a cura del campione del mondo Francesco Falasoni che, partendo da un blocco di ghiaccio, ha realizzato, dinnanzi allo stupore ed ammirazione di grandi e bambini, una stupenda scultura, un maestoso cigno, ancora più suggestivo se ammirato con il riflesso delle luci dell’albero e degli addobbi luminosi.

Alle 17.30, al termine della messa, si è tenuta la processione che dalla chiesa ha raggiunto la piazza, accompagnata da fiaccole, zampognari e Babbi natale. Qui è stato acceso l’albero di Natale, con la benedizione del parroco, don Alberto Pirovano, che ha augurato a tutti un Natale di gioia.

Il sindaco Tiziana Galbusera ha ringraziato tutte le associazioni (gruppo sportivo e Sburollati), il Gruppo Alpini, la Protezione civile, i Ragazzi della Rotonda, il gruppo degli anziani, i Babbo Natale e tutti i volontari che hanno contribuito all’allestimento degli spazi e attrezzature, gli sponsor che hanno supportato le varie iniziative e tutti coloro che, in misura diversa, hanno collaborato alla realizzazione dell’albero.

Soddisfatta per l’ottima riuscita dell’evento e la grandissima partecipazione, Galbusera ha ricordato che il gesto di accensione dell’albero ha il desiderio di creare nella comunità un’autentica atmosfera natalizia, in uno spirito di collaborazione e condivisione.

Un grazie speciale è stato rivolto infine ai Ragazzi della Notte di Colle – che hanno allietato l’intera giornata con musiche natalizie e nella parte serale con musica per i numerosi ragazzi e giovani presenti -, al gruppo consiliare e alla volontaria Milena Colombo.

GALLERIA FOTOGRAFICA