Colle, in tanti alla fiaccolata natalizia sul monte di Brianza

Grande successo per l’iniziativa promossa dal gruppo “Camminare all’imbrunire”

La fiaccolata natalizia ha raggiunto prima la chiesa di san Nicola e poi località Alpe

COLLE BRIANZA – Grande successo sabato scorso, 20 dicembre, per la fiaccolata natalizia organizzata dal gruppo “Camminare all’imbrunire” di Colle Brianza con il patrocinio dal Comune.

L’iniziativa ha infatti colto nel segno radunando nel piazzale Donatore del Sangue, davanti all’albero di Natale, circa 100 persone che hanno preso parte all’evento.

Dopo aver raggiunto il borgo di Scerizza, il gruppo, illuminato con le torce, ha attraversato il bosco arrivando fino alla chiesina di San Nicola, aperta e illuminata per l’occasione. Non solo. Qui è stato allestito un piccolo banchetto con l’offerta di vin brulé e panettone per scaldare mani e anima.

La camminata è poi proseguita fino alla località Alpe, dove i partecipanti hanno potuto ammirare un panorama molto suggestivo e visitare la casa.

Presente anche il sindaco Tiziana Galbusera che ha ringraziato il gruppo di organizzatori e “Franceschino” per l’iniziativa che, oltre a offrire un momento di condivisione nello spirito del Natale, ha permesso anche di far conoscere il territorio e il monte di Brianza.

