Concorso “7 Santi per 7 chiese”: a Oggiono la presentazione delle opere dei giovani artisti

Le nuove opere realizzate dai giovani artisti del territorio sono pronte per entrare a far parte delle chiese dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza
Appuntamento per sabato 3 ottobre, Sala consiliare di Oggiono
OGGIONO – L’attesa è finita: dopo un lungo lavoro di preparazione durante l’estate, finalmente le nuove opere realizzate dai giovani artisti del territorio sono pronte per entrare a far parte delle chiese dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza.
Verranno presentate in anteprima la mattina di sabato 3 ottobre, dalle 10:30, presso la
sala consiliare di Oggiono. I partecipanti alla conferenza potranno così scoprire il dietro
le quinte delle nuove installazioni e dialogare con i giovani artisti. A seguire, ci sarà un
rinfresco offerto a tutti.
LA CALL FOR YOUNG ARTIST
Grazie alla call for young artist 7 SANTI PER 7 CHIESE, indetta dalla rete del progetto la
scorsa primavera; alcuni tra i più significativi luoghi di culto dell’Oggionese e i relativi
santi sono stati oggetti di studio e rielaborazione da parte di 6 artisti lecchesi e non
solo, attraverso tecniche che spaziano dalla pirografia al bassorilievo, dalla pittura alle
composizioni floreali.
Le chiese coinvolte da questa iniziativa, pensata proprio per attirare le nuove
generazioni verso il patrimonio culturale locale e accogliere il loro punto di vista; sono:
– la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza;
– la chiesa di Sant’Agata a Oggiono
– la chiesa di San Lorenzo ai campi ad Oggiono;
– la chiesa dei San Giacomo e Filippo ad Ello;
– la chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago;
– la Chiesa di San Lorenzo a Brianzola di Castello Brianza
– la chiesa di San Martino a Colle Brianza.
LE NUOVE OPERE
Giulia Sorrentino di Calolziocorte ha realizzato due opere a Oggiono: Tutto si trasforma
presso la chiesa di San Lorenzo ai Campi e Nella forma del fiore presso la chiesa di
Sant’Agata, entrambe realizzate con una tecnica mista che unisce materiali naturali e
supporti artificiali.
Jacopo Gavazzi di Cassago Brianza ha realizzato tre tavole pirografate, dal titolo
Alessandro di Bergomum, per la chiesa di Sant’Alessandro in Cavonio di Dolzago.
Anna Spreafico di Lecco celebra invece le gesta di un arcangelo, con un’opera dal titolo
12,7 dedicata a San Michele per la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Ello.
Costanza Gambelunghe di Casatenovo rappresenta con un bassorilievo in terracotta la
storia del santo della chiesa di San Lorenzo di Brianzola a Castello Brianza, dal titolo La
carità di San Lorenzo.
Giovanni Beretta di Imberido lavora invece su materiali metallici con un’opera intitolata
Il coraggio per la chiesa di San Giorgio di Annone Brianza.
Infine Maria Zanon di Prato realizza un bassorilievo in terracotta intitolato L’eredità del
mantello per la chiesa di San Martino di Bestetto di Colle Brianza.
IL PROGETTO ANTICO PERCORSO DI FEDE – ARTE 2025/2027
La call per giovani artisti si inserisce in un più ampio progetto, capitanato
dall’associazione oggionese Clerici Vagantes, realizzato in rete con tante realtà
associative e di volontari impegnati nella valorizzazione delle bellezze del loro
territorio: il gruppo volontari della parrocchia di Dolzago, il gruppo volontari della
parrocchia di Colle, i volontari della Pro Loco e del gruppo Arcao di Oggiono, gli Amici
della Chiesa di San Giorgio di Annone, l’ass Chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello, l’ass.
Pro Chiesa di Brianzola di Castello e la coop soc Liberi Sogni.
Ha una durata triennale, dal 2025 al 2027, ed è cofinanziato dal Fondo “Ambiente e
Cultura” di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci
di Lario Reti Holding e Silea SPA.
Ha come principali obiettivi il potenziamento dell’apertura dei siti religiosi e culturali
del territorio, come avviene ogni primo weekend del mese con le “Aperture straordinarie
dei luoghi di Fede”; l’organizzazione di eventi, spettacoli e concerti con la partecipazione
di artisti locali.
Come sostenere il progetto
È possibile contribuire alla realizzazione del progetto con una donazione: aziende,
attività commerciali e liberi cittadini possono dare il loro generoso contributo.
La rete ricorda inoltre che con una donazione di almeno 500 € verrà intitolato il premio
attribuito a uno dei giovani artisti che realizzerà una delle opere che abbelliranno le
chiese dell’Antico percorso di fede. In cambio del sostegno, la rete offre visibilità (logo e
menzione) sui canali social del progetto e dei partner; nei comunicati stampa e nei
materiali di comunicazione dell’opera in loco e online.
Ecco i dati per le donazioni liberali:
Fondazione Comunitaria del lecchese
IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286
Causale: Donazione progetto Antico percorso di fede – arte
Tutte le donazioni sono detraibili/deducibili fiscalmente.
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