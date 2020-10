Contratto Nostra Famiglia, tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro

L’incontro in audioconferenza si è svolto ieri, lunedì

Il 12 ottobre l’ultimo termine definitivo per il tentativo di conciliazione

BOSISIO – Si è svolto ieri, 5 ottobre, il tentativo di conciliazione in modalità audioconferenza presso il Ministero del lavoro per la vertenza con l’associazione Nostra Famiglia.

“Nel corso del confronto abbiamo ribadito la nostra posizione, sottolineando come non sussistano le motivazioni per il cambio di contratto prospettato da Nostra Famiglia e come sia ampiamente confermato l’impegno, a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale, da parte di tutte le regioni” hanno fatto sapere i rappresentanti dei sindacati (FP CGIL, CISL FP e UIL FPL) Barbara Francavilla, Marianna Ferruzzi e Rossella Buccarello.

“La delegazione di Nostra Famiglia ha rappresentato di aver avviato, in quest’ultima settimana, un’interlocuzione con la regione Lombardia; pur sottolineando il dato che questa interlocuzione doveva essere avviata da tempo, come da impegni precedentemente assunti, e aver evidenziato che non potrà minimamente condizionare la nostra posizione, come richiesto dal Ministero del Lavoro, abbiamo accettato di aggiornarci a lunedì prossimo, 12 ottbre, come ultimo termine definitivo per il tentativo di conciliazione. Restano pertanto confermate tutte le indicazioni date nel corso dell’assemblea rispetto alla visibilità della vertenza”.