Costa Masnaga, nell’immobile confiscato alla mafia nasce la sartoria sociale Aracne

Appuntamento sabato 7 giugno con l’inaugurazione di Aracne, sartoria sociale

Nuova vita all’immobile sequestrato alla mafia grazie al progetto promosso dalla Cooperativa Paso insieme all’impresa sociale Girasole e al Comune

COSTA MASNAGA – Un bene confiscato alla mafia trasformato in sartoria sociale. Si terrà sabato 7 giugno l’inaugurazione di Aracne, uno spazio frutto di un percorso di rigenerazione sociale, urbana e ambientale promosso dalla cooperativa Paso insieme all’impresa sociale Girasole e in collaborazione con il Comune di Costa Masnaga.

La scelta del nome non è casuale. Aracne era una giovane tessitrice della Lidia, celebre per la sua straordinaria abilità nonostante le origini umili. Sfida la dea Minerva in una gara di tessitura, e il suo lavoro è talmente perfetto da suscitare l’ira della dea, che la punisce trasformandola in un ragno. Nonostante la metamorfosi, Aracne continua a tessere con maestria. Ed è proprio al suo coraggio, alla capacità di innovazione femminile, alla sfida alle convenzioni e alla valorizzazione del lavoro manuale che si vuole ispirare la nuova sartoria sociale, nata sulle ceneri di un immobile, quello in via Cadorna 8, sottratto alla mafia e trasformato in luogo simbolo di economia circolare, inclusione lavorativa e cultura della legalità.

Una sartoria sociale che si contraddistingue anche come presidio di comunità costruito attorno a persone in situazione di svantaggio, sostenuto anche da aziende del territorio attraverso convenzioni ex art. 14, collegato alle attività educative e formative già attive grazie al lavoro dellaCooperativa Paso e alla rete territoriale dell’ambito distrettuale della Provincia di Lecco.

L’appuntamento è per sabato 7 giugno alle 11 quando ci sarà il taglio del nastro con il saluto istituzionale della sindaca Sabina Panzeri e altri rappresentanti delle istituzioni locali e delle aziende coinvolte. Nel pomeriggio si terranno, a partire dalle 16, laboratori partecipativi per un’esperienza di co-creazione a cura di Francesca De Capitani della Sartoria Sociale Aracne.

Alle 17 sarà possibile partecipare allo Swap Party aperto alla cittadinanza per promuovere il riuso e la moda sostenibile: l’iniziativa, che mira anche a sensibilizzare su propri usi e costumi in termini di abbigliamento e accessori, è co-organizzato con l’associazione Ogvn. A seguire, dalle 17.30, aperitivo con DJ set: un momento conviviale per accompagnare la giornata con musica, socialità e prodotti del territorio. Infine, alle 21, è prevista l’esibizione del progetto musicale “Our drummer Is a robot”.

Per tutto il pomeriggio sarà attivo il corner bar a cura di Binario Vivo e sarà possibile visitare la struttura. In caso di pioggia, le attività si svolgeranno nel capannone adiacente.