Croce Verde Bosisio: al Nameless 50 volontari attivi

Grande lavoro dell’associazione durante il Festival

“Con il numero di spettatori, aumentati anche personale e mezzi. Ancora una volta il lavoro di squadra ha pagato”

BOSISIO PARINI – Quattro ambulanze, tre squadre appiedate, un mezzo 4×4 e un team

di supporto al Posto Medico Avanzato da 88 m² gestito in collaborazione con AAT Lecco. E circa 50 volontari a dare il proprio contributo. Numeri importanti quelli legati alla presenza di Croce Verde Bosisio al Nameless. L’associazione ha messo in campo nelle quattro date del Festival, svoltosi nello scorso week-end alla Poncia di Annone, assistenza sanitaria e logistica, ogni giorno per 12 ore.

Determinante anche l’attività del Gruppo di Protezione civile dell’associazione che ha contribuito all’allestimento del Pma, è intervenuta con le moto pompe per liberare l’area dall’acqua accumulata dopo il temporale di sabato notte e ha partecipato con il mezzo 4×4, insieme ai Vigili del Fuoco, all’evacuazione degli spettatori disabili durante il nubifragio che si è scatenato nelle ultime ore della kermesse.

“Con l’aumento degli spettatori, è stato necessario aumentare anche il numero dei mezzi e del personale in assistenza rispetto all’anno scorso. Come sempre i volontari di Croce Verde si sono messi a disposizione con grande entusiasmo e professionalità. Ancora una volta il lavoro di squadra ha pagato“, commenta il Presidente di Croce Verde, Filippo Buraschi.