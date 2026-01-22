Croce Verde Bosisio, al via il corso per nuovi volontari

Si parte il 23 febbraio con formazione gratuita per trasporti sanitari, emergenza e attività di supporto alla comunità

“L’aumento del numero dei volontari è fondamentale per rispondere in modo rapido ed efficace alla domanda di servizi”

BOSISIO PARINI – La Croce Verde Bosisio dà il via al corso 2026 per la formazione di nuovi volontari, con inizio previsto il 23 febbraio. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per chi vuole entrare a far parte della grande famiglia della Croce Verde e contribuire all’assistenza di chi ha bisogno.

Il percorso didattico si articola in due moduli principali: 46 ore di formazione dedicate ai servizi di trasporto sanitario e 120 ore (46+80) per chi desidera partecipare anche ai servizi di emergenza-urgenza. Il corso è gratuito ed è rivolto a chi ha compiuto la maggiore età.

Per la pre-iscrizione non vincolante e ottenere informazioni sulle tempistiche e sulle attività dell’associazione, sono disponibili tre canali:

Compilando il form https://bit.ly/4qfIyr4

Compilando il form “Unisciti a Noi” sul sito

Scrivendo una mail a presidente@croceverdebosisio.org

Chi desidera partecipare senza occuparsi dei trasporti sanitari può contribuire ad altre attività dell’associazione, come centralino, protezione civile o accompagnamento medico di continuità assistenziale.

“Croce Verde è sempre più in prima linea nella vicinanza ai cittadini più fragili. Le richieste di aiuto sono in costante crescita. L’aumento del numero dei volontari è fondamentale per rispondere in modo rapido ed efficace alla domanda di servizi”, commenta il presidente di Croce Verde Filippo Buraschi.