Croce Verde Bosisio apre le selezioni per nuovi soccorritori

Selezioni aperte per potenziare i servizi di emergenza e trasporto sanitario a Bosisio Parini e dintorni

Le candidature devono essere inviate entro il 30 settembre

BOSISIO PARINI – Sono ufficialmente aperte le selezioni per reclutare soccorritori e soccorritrici da inserire nell’organico di Croce Verde Bosisio. La ricerca riguarda personale da assumere con contratto secondo il CCNL ANPAS, al fine di potenziare i servizi di emergenza-urgenza e trasporto sanitario nell’area di Bosisio Parini e zone limitrofe.

I dettagli contrattuali verranno definiti in sede di colloquio. I requisiti obbligatori includono la certificazione regionale SSE e la qualifica di capo servizio per trasporti sanitari ed emergenza-urgenza, mentre sono considerati requisiti opzionali le qualifiche di autista e/o istruttore CEFRA.

Da anni Croce Verde Bosisio rappresenta un punto di riferimento sul territorio grazie all’impegno nel soccorso, alla professionalità del personale e alla costante formazione di volontari e dipendenti. Con questa nuova selezione, l’associazione intende rafforzare ulteriormente la propria operatività a vantaggio della comunità locale.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata a venerdì 30 settembre. I candidati interessati sono invitati a inviare curriculum vitae e certificazioni ai seguenti indirizzi email: direzione@croceverdebosisio.org e presidente@croceverdebosisio.org.

Per maggiori informazioni: www.croceverdebosisio.org / info@croceverdebosisio.org