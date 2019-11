A gennaio 2020 prende il via il corso per diventare volontari

Primo appuntamento il 28 novembre a Costa Masnaga

BOSISIO – Prende il via la campagna di Croce Verde “Diventa uno di noi, non serve essere un supereroe” per la ricerca di nuovi volontari in vista del Corso di formazione che scatterà martedì 14 gennaio 2020.

Il corso è il primo di una serie di eventi aperti alla popolazione con cui Croce Verde, nata nel 1970, vuole celebrare i suoi 50 anni dalla fondazione. Il corso si articola su due moduli: il primo (46 ore) abilita il volontario all’esecuzione dei servizi sanitari semplici (tutti quelli che non hanno carattere di urgenza) e all’utilizzo del defibrillatore; il secondo modulo (80 ore) è finalizzato all’ottenimento della certificazione di soccorritore esecutore per l’emergenza urgenza.

Le lezioni si terranno a Costa Masnaga presso la Scuola Media Don Bosco di Via Diaz e avranno cadenza bisettimanale (martedì e giovedì indicativamente dalle 20.30 alle 22.30). Sono altresì previsti alcuni incontri con gli aspiranti volontari nel corso dei quali il gruppo istruttori di Croce Verde Bosisio illustrerà l’attività dell’associazione insieme al programma e agli argomenti che saranno trattati nelle lezioni.

Il primo appuntamento è per giovedì 28 novembre presso la sede della Croce Verde in via Cercè 6 alle ore 20.45. In calendario anche un secondo appuntamento venerdì 13 dicembre a Molteno presso la sala consiliare in via San Giorgio al termine della serata aperta alla popolazione, dedicata al corretto utilizzo del numero unico dell’emergenza 112 e fissata alle ore 20.30 in collaborazione con il Comune.

Per avere ulteriori informazioni sul corso ed essere ricontattati: Facebook – Croce Verde Bosisio A.P. Instagram – @croceverdebosisioap Telefono – 3386503002 Mail – formazione@croceverdebosisio.org

In alternativa è compilare il seguente form https://cutt.ly/Mw76zWD