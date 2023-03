Croce Verde Bosisio, torna l’iniziativa ‘Uova Solidali’

A sostegno dei volontari, un’iniziativa dolce e originale

Come in passato, uova donate anche alla Nostra Famiglia e agli ospedali di Lecco ed Erba

BOSISIO PARINI – Dopo il successo dei due anni precedenti, Croce Verde Bosisio ripropone per Pasqua l’iniziativa ‘Uova Solidali’. Un’iniziativa dolce e originale per sostenere le attività che i volontari portano avanti ogni giorno. Esattamente come in passato, ogni 10 uova vendute Croce Verde donerà un uovo ai piccoli pazienti della Nostra Famiglia e degli ospedali di Lecco ed Erba.

Le uova sono disponibili al cioccolato ICAM fondente ed al latte in formato da 200 gr, con un’offerta di 10,00 euro. Per prenotazioni è possibile compilare il format all’indirizzo:

https://bit.ly/3JvBQKJ oppure telefonare al numero 031.865462.