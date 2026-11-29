Il Prof. Piercarlo Minoretti è stato recentemente accreditato come Esaminatore AeroMedico (AME) dalla Compagnia dei voli suborbitali: lo Studio è il primo in Italia a far parte del circuito

A Oggiono la prima visita per chi intende effettuare un volo nello Spa

OGGIONO – Per andare nello Spazio serve, prima di tutto, una rigorosa valutazione delle condizioni psico-fisiche. E da qualche settimana, per gli aspiranti astronauti italiani, la prima tappa può essere a Oggiono. Il Prof. Piercarlo Minoretti, Medico Specialista dello Studio Minoretti, è stato infatti accreditato come Esaminatore AeroMedico (AME, Aerospace Medical Examiner) da Virgin Galactic, la Compagnia fondata da Richard Branson che organizza voli suborbitali per privati.

L’accreditamento è arrivato dopo una lunga serie di rigorosi audit su titoli di studio e professionali, su formazione e aggiornamento, su requisiti, personale e organizzazione dello Studio. Quello di Oggiono è il primo Studio medico in Italia, e tra i primi in Europa, a entrare nella rete di Virgin Galactic.

In pratica, chi intende realizzare un volo nello Spazio, al costo di circa 670.000 euro, potrà svolgere qui la prima visita medica prevista dal percorso della Compagnia. Le tappe successive si svolgono negli Stati Uniti, fino alla base di partenza: Spaceport America, nel deserto del New Mexico.

I voli inizieranno con le nuove navicelle della classe Delta, progettate per sei passeggeri, il cui debutto commerciale è previsto nei primi mesi del 2027.

Ma quali sono i requisiti fisici per affrontare un viaggio nello Spazio? Non è necessario essere astronauti professionisti né avere una preparazione atletica eccezionale. È però fondamentale che le condizioni di salute siano compatibili con le sollecitazioni del volo. Durante un viaggio suborbitale il corpo è sottoposto a forti accelerazioni, attraversa una breve fase di microgravità e affronta le sollecitazioni del rientro nell’atmosfera. La valutazione medica serve quindi a individuare eventuali condizioni che potrebbero comportare un rischio durante il volo o rendere più difficile affrontare le procedure di sicurezza.

“Viste le condizioni, anche economiche, previste dall’Azienda per i voli suborbitali, non pensiamo di essere assaliti da aspiranti astronauti – dice sorridendo il Prof. Minoretti –. Certamente è stato un piacere e una grande soddisfazione partecipare a un severo iter selettivo e superarlo. L’iter è servito innanzitutto per farci valutare da esterni, con la rigidità tipica del mondo statunitense, e per migliorarci in ogni procedura: è questo uno degli obiettivi concreti di questo accreditamento e la vera ragione per cui abbiamo deciso di affrontare anche questa sfida. A Oggiono è prevista una prima valutazione, con un mio parere vincolante di primo screening, prevalentemente sulla base dello studio di documentazione sanitaria; gli altri accertamenti successivi, di secondo livello, è previsto che si svolgano negli Stati Uniti”.

Professore Ordinario di Medicina legale, il Prof. Minoretti è anche Esaminatore AeroMedico per i piloti. Ma in provincia lo Studio è conosciuto soprattutto per la Medicina dei trasporti e, in primo luogo, per le visite mediche di rilascio e rinnovo delle patenti di guida: oltre 60.000 le valutazioni eseguite dal Prof. Minoretti, anche grazie alla collaborazione, da più di dieci anni, con diverse Autoscuole e Agenzie di Pratiche auto della Provincia di Lecco.

Insomma, a Oggiono si certifica chi guida, chi naviga, chi vola e, da oggi, anche chi vuole andare nello Spazio.