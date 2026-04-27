Defilé in Rosa: la forza sfila in passerella al PalaBachelet di Oggiono

Un evento che intreccia bellezza, consapevolezza e solidarietà

Protagoniste saranno donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico

OGGIONO – Sabato 9 maggio, al PalaBachelet di Oggiono, si terrà la quarta edizione del Defilé in Rosa, promosso da Agatha in Cammino ODV. Per la prima volta l’evento approda a Oggiono, portando sul territorio una serata intensa, autentica e capace di lasciare il segno.

Protagoniste saranno donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico: saliranno in passerella per raccontare, con eleganza e coraggio, la propria storia. Non è solo una sfilata, ma un momento di rinascita, consapevolezza e riscoperta di sé.

Il Defilé in Rosa nasce per accompagnare le donne in un percorso di riconnessione con il proprio corpo e la propria immagine, aiutandole a guardarsi con occhi nuovi e a ritrovare armonia e fiducia. È un’esperienza profonda, che va oltre l’estetica e diventa uno spazio in cui ogni donna può sentirsi vista, valorizzata e libera di esprimersi.

La serata prenderà il via alle ore 19 con l’apertura di una piccola area ristoro e servizio bar, pensata come momento di incontro e convivialità. Sarà possibile cenare o gustare un drink grazie alla presenza di proposte street food, con attenzione anche a diverse esigenze alimentari, incluse opzioni vegetariane, vegane e senza glutine.

Alle ore 20 apriranno gli accrediti e la registrazione degli ospiti, mentre alle 20.30 sono previsti i saluti istituzionali. Alle ore 21 si entrerà nel vivo dell’evento con il defilé, presentato dalla personal shopper Chiara Sironi, seguito dall’estrazione della lotteria.

Il percorso che porta alla passerella è parte integrante del progetto: le partecipanti vengono accompagnate in un cammino fatto di ascolto, cura e valorizzazione. Non si tratta semplicemente di una preparazione estetica, ma di un’esperienza che restituisce sicurezza, consapevolezza e una nuova relazione con la propria immagine.

“Questo evento rappresenta per noi molto più di una sfilata – dichiara la Presidente Daniela Invernizzi –. È un momento di condivisione profonda, in cui le donne tornano a sentirsi viste, riconosciute, vive. Ogni edizione ci emoziona per le novità che porta con sé, perché ogni volta aggiunge qualcosa di unico, fatto di storie, incontri e nuove consapevolezze. Siamo particolarmente felici di poter unire tutto questo a un obiettivo concreto di raccolta fondi a sostegno della Fondazione IEO-MONZINO ETS di Milano. È un gesto collettivo che nasce dal cuore e che diventa possibile anche grazie alla generosità degli sponsor e di tutti i sostenitori che scelgono di esserci e di credere in questo progetto”.

L’edizione 2026 avrà un importante obiettivo solidale: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione IEO-MONZINO ETS a sostegno di un progetto di Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia dedicato al tumore al seno. Lo studio mira a comprendere e contrastare le cellule tumorali che si diffondono nell’organismo, responsabili della progressione della malattia, con un’attenzione particolare alle forme più aggressive. L’obiettivo è individuare nuove strategie per prevenire le recidive e migliorare la sopravvivenza delle pazienti, anche attraverso il possibile utilizzo di farmaci già esistenti.

L’ingresso è libero con iscrizione obbligatoria entro il 6 maggio, fino a esaurimento posti.

Ogni partecipante deve registrarsi singolarmente

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPC7qJmYc3-sSwr2FFET1cxWtjJ679AfBoEKTxZsTN4yCCkw/viewform

Sarà inoltre possibile sostenere l’iniziativa acquistando i biglietti della lotteria, con 45 premi in palio. Per informazioni: WhatsApp 327 2299141

LA LOCANDINA DELL’EVENTO