Dolzago. 19 aprile Giornata del Verde Pulito: cittadini al lavoro

Iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con Silea per promuovere rispetto e sostenibilità ambientale

I bambini saranno coinvolti in attività di raccolta differenziata al Parco Alpini con giochi a tema

DOLZAGO – Il Comune di Dolzago aderisce alla Giornata del Verde Pulito 2026 e invita la cittadinanza a partecipare a una giornata dedicata alla cura del territorio e alla sostenibilità ambientale.

L’appuntamento è in programma per domenica 19 aprile, con ritrovo alle 8.30 presso la scuola primaria “Felicia e Peppino Impastato”. La mattinata si concluderà alle 12.00 con un momento conviviale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Silea, punta a sensibilizzare adulti e bambini al rispetto dell’ambiente, promuovendo comportamenti responsabili e il senso civico attraverso attività concrete di pulizia e valorizzazione degli spazi pubblici.

Il programma prevede, per i bambini della scuola primaria, un’attività di raccolta differenziata al Parco Alpini accompagnata da giochi a tema. Gli adulti saranno invece suddivisi in gruppi di lavoro per la pulizia di strade, marciapiedi e aree verdi del territorio comunale.

Per partecipare alle attività lungo le strade è richiesto l’utilizzo di una pettorina ad alta visibilità, al fine di garantire la sicurezza di tutti i volontari.