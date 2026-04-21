Dolzago, al via i corsi culturali: inglese, mindfulness e fotografia

L’iniziativa nasce da un questionario tra i cittadini per rispondere alle reali esigenze del territorio

Percorsi per crescita personale, benessere e creatività

DOLZAGO – L’Amministrazione comunale di Dolzago ha avviato un nuovo ciclo di corsi formativi e culturali rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere crescita personale, socializzazione e partecipazione attiva alla vita del paese.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Gruppo Cultura Dolzago e il Gruppo Alpini Dolzago, e nasce da un lavoro preliminare di ascolto dei cittadini attraverso un questionario, utile a individuare interessi e bisogni formativi della comunità.

Dal mese di marzo sono partiti tre percorsi principali. Il corso di inglese si svolge presso la biblioteca comunale ogni lunedì dalle 20 alle 22 per una durata complessiva di cinque mesi ed è tenuto da Mariangela Canzi.

Il corso di mindfulness, in programma ogni martedì dalle 20 alle 21 presso la Sala Palatucci, è guidato da Mascia Visentin e si sviluppa su sei mesi con l’obiettivo di fornire strumenti per il benessere personale e la gestione dello stress.

Il terzo percorso è il corso di fotografia, realizzato in collaborazione con il Club Fotografico Ricerca e Proposta, che si svolge il venerdì sera presso la sede della Protezione Civile. Il programma prevede lezioni teoriche e pratiche dedicate allo sviluppo delle competenze tecniche e creative.

Non verrà invece attivato il corso di disegno e pittura, a causa del numero insufficiente di iscrizioni rispetto alle previsioni.

L’Amministrazione sottolinea come questa prima fase rappresenti un punto di partenza per ampliare l’offerta formativa sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e consolidare un modello di partecipazione culturale diffusa.

Il progetto, infatti, punta a sviluppare nuovi percorsi nei prossimi mesi, valorizzando le proposte emerse direttamente dalla comunità locale.