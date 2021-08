Un nuovo parco giochi in via Giovanni XXIII a Dolzago

Sarà arredato con giochi di tipo inclusivo adatti anche a bimbi diversamente abili

DOLZAGO – Sono stati assegnati e cominceranno nel mese di Ottobre, con termine entro

fine anno, i lavori per la creazione di un nuovo parco giochi inclusivo fruibile da tutti i bambini, compresi i diversamente abili, a Dolzago.

Il parco giochi, fa sapere il Comune, sorgerà in Via Giovanni XXIII° nel parco pubblico che costeggia il fiume Gandaloglio; la nuova area giochi, di circa 160 mq, verrà arredata con giochi per bambini del tipo inclusivo e pavimentata con gomma colata anti-trauma di colore verde.

Saranno presenti i seguenti giochi: castello con scivolo e camminamento; giostra tipo balaustra; giochi con molla; gioco con pannello musicale e altalena doppia.

A corredo dell’area verranno inoltre installate altre attrezzature di arredo urbano, quali panchine con tavoli, rastrelliera per 7 biciclette, cestini portarifiuti, fontanella con acqua potabile e lampioni per illuminazione notturna.

E’ previsto un investimento di circa 75.000 euro, interamente finanziati da fondi comunali.