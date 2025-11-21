Dolzago. Fiaccolata per la Giornata contro la violenza sulle donne

Protagonisti uomini del territorio per sensibilizzare sulla prevenzione

Appuntamento a martedì 25 novembre

DOLZAGO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Dolzago organizza una fiaccolata cittadina martedì 25 novembre, con ritrovo e partenza alle ore 20 dal Parco Alpini. Al termine del percorso, è previsto un momento di riflessione davanti al Municipio, aperto a tutta la cittadinanza.

Quest’anno l’iniziativa offre una prospettiva inedita: a prendere la parola saranno uomini del territorio, per sottolineare il ruolo attivo che ciascuno può assumere nella prevenzione della violenza di genere e dei femminicidi.

Il ritrovo è previsto alle ore 19:45 presso il Parco Alpini, seguito dalla partenza della fiaccolata per le vie del paese alle ore 20, concludendosi poi con interventi e un momento di riflessione in Piazza davanti al Municipio.

“La cittadinanza, le associazioni e le realtà del territorio sono invitate a partecipare e a contribuire alla diffusione dell’iniziativa. Si suggerisce di portare una candela o una torcia. In caso di maltempo lieve, la manifestazione si svolgerà regolarmente” concludono dall’Amministrazione Comunale.