Dolzago in festa per il 60° del gruppo alpini

Le celebrazioni per i 60 anni del gruppo alpini Dolzago si sono tenute nel fine settimana appena trascorso

Sabato la premiazione del concorso riservato alle scuole, domenica la sfilata con il discorso delle autorità

DOLZAGO – Due giorni di festa per celebrare un compleanno importante come i primi 60 anni di vita del gruppo alpini di Dolzago. Grande partecipazione nel fine settimana appena trascorso per l’anniversario di fondazione delle penne nere, una realtà stimata e apprezzata in tutta la comunità per l’impegno fattivo e concreto.

Le celebrazioni sono iniziate sabato 31 maggio con la premiazione del concorso riservato agli alunni della scuola primaria. Dopodiché, in serata, spazio al concerto del coro Brianza di Missaglia in chiesa parrocchiale.

Domenica 1° giugno il programma è entrato nel vivo con l’ammassamento alla baita degli alpini, seguito dall’alzabandiera e dalla sfilata per le vie del paese con il corteo accompagnato dalla Fanfara Alpina di Prezzate. Dopo la deposizione della corona al Monumento ai Caduti si sono tenuti i discorsi delle autorità. Al termine messa in chiesa parrocchiale, seguita dal rinfresco e a seguire rancio alpino.