Dolzago: inizia il rinnovo della rete idrica in via Papa Giovanni XXIII

Un investimento di circa 180.000 euro per sanare le perdite ed efficientare il servizio

I lavori termineranno entro settembre

DOLZAGO – Lario Reti Holding ha dato il via ai lavori di sostituzione della rete di distribuzione idrica in via Papa Giovanni XXIII a Dolzago, a seguito delle numerose perdite che negli ultimi anni hanno richiesto frequenti interventi di manutenzione.

Il progetto prevede la posa di una nuova tubazione in PEAD (polietilene ad alta densità)

del diametro di 140 mm per una lunghezza complessiva di circa 420 metri. La nuova condotta sostituirà integralmente quella esistente e sarà dotata di saracinesche di sezionamento, permettendo così una gestione più efficiente della rete e facilitando eventuali interventi futuri.

I lavori, con un investimento dal valore complessivo di circa 180.000 euro, termineranno entro settembre e rappresentano un ulteriore passo verso la modernizzazione delle infrastrutture e la riduzione delle perdite idriche nel territorio della provincia di Lecco.