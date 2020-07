Dolzago, lavori in corso al centro sportivo comunale

Proseguono i lavori al centro sportivo di Dolzago

L’intervento ai due campi da calcio, si sostituisce illuminazione e recinzione

DOLZAGO – Sono partiti una decina di giorni fa e proseguiranno nei prossimi i lavori al centro sportivo di Dolzago. Il Comune ha inviato una nota di aggiornamento rispetto all’intervento.

Riguardo al rifacimento dell’illuminazione campo a 7 “sono in fase di completamento gli scavi e i plinti e questa mattina sono arrivati i pali, in anticipo – spiegano dal municipio – nei prossimi giorni verranno messi in opera i pali e verranno posati i cavi”.

“Purtroppo c’è un ritardo nella consegna dei nuovi fari; è previsto che gli stessi arrivino nella prima settimana di agosto. dopodiché nella settimana successiva verranno montati”.

Riguardo invece all’installazione della recinzione di fianco a campo a 11 “è stata completata l’installazione dei plinti e dei pali – fanno sapere dal comune – siamo in attesa della fornitura del cancello; entro questo fine settimana lo stesso dovrebbe arrivare e quindi i lavori verranno completati con l’installazione anche della recinzione”.