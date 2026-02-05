Dolzago, nasce “Il Primo Dono”: un kit di benvenuto per i neonati

Il Comune si unisce a Tinnamoreraidime APS per sostenere le famiglie e il reparto di Terapia Intensiva Neonatale

Il Sindaco Lanfranchi: “Con questo progetto vogliamo offrire un segno di accoglienza e ricordare ai neogenitori che il Comune è al loro fianco, fin dai primi passi”

DOLZAGO – Il Comune di Dolzago ha avviato una collaborazione con Tinnamoreraidime APS, associazione no profit di Galbiate formata da genitori che hanno vissuto esperienze di prematurità o malattie neonatali. L’associazione sostiene progetti e raccoglie fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Manzoni di Lecco, punto di riferimento per tutto il territorio lecchese.

Da questa sinergia nasce “Il Primo Dono”, progetto pensato per accogliere i nuovi nati e accompagnare le famiglie nei primi momenti di vita dei figli. L’iniziativa prevede la consegna di un kit di benvenuto ai neonati residenti, come segno di vicinanza concreta dell’Amministrazione Comunale.

Il kit include oggetti selezionati con cura per promuovere il benessere del neonato e valorizzare il ruolo della famiglia:

un polipetto all’uncinetto, che richiama il cordone omeblicale,

un pacco di pannolini,

un album fotografico personalizzabile,

prodotti di cosmesi per bambini,

una guida sulla disostruzione pediatrica

“La nascita di un figlio è un evento che riguarda non solo la famiglia, ma l’intera comunità – sottolinea il Sindaco Paolo Lanfranchi –. Con questo progetto vogliamo offrire un segno di accoglienza e ricordare ai neogenitori che il Comune è al loro fianco, fin dai primi passi”.

Con “Il Primo Dono”, il Comune di Dolzago conferma il proprio impegno a favore delle famiglie e del benessere dei più piccoli, rafforzando la collaborazione con le realtà di volontariato locali.