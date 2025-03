“Dolzago R1pud1a la guerra”, il Comune aderisce alla campagna di Emergency

Esposto lo striscione fuori dal municipio

Il sindaco Lanfranchi: “E’ necessario avere un’opinione, la nostra sostiene la pace”

DOLZAGO – Anche Dolzago aderisce alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency esponendo presso il Comune uno striscione con la scritta Questo Comune R1PUD1A la guerra: “”n gesto semplice con una forza simbolica straordinaria, per rappresentare un segno tangibile di unione e determinazione alla difesa dei più alti valori costituzionali” si legge nella Delibera di Giunta comunale.



Dolzago, come altre realtà del circondario, segue una linea chiara volta alla pace. “Si tratta di una presa di posizione che urge assumere, anche in piccoli paesi, specialmente a fronte delle continue notizie che sopraggiungono dal mondo intero. Stiamo vivendo giorni pervasi di cambiamenti e avvenimenti, sempre più veloci e preoccupanti, per cui è necessario avere un’opinione. La nostra sostiene la pace” dichiara il primo cittadino Paolo Lanfranchi.



Grazie alla collaborazione con l’associazione promotrice di una cultura di pace solidarietà e rispetto dei diritti umani Emergency, tanti comuni di tutta Italia stanno aderendo a vario titolo alla campagna: “Siamo davvero soddisfatti della sensibilità che stanno dimostrando le varie amministrazioni, dalle città più grandi come quelle di Napoli e Roma, ai comuni più ristretti come quello dolzaghese. Grazie per l’impegno” aggiunge, dopo le consuete foto di rito, il volontario e il coordinatore Adda Nord di Emergency, Adriano Crisafi.