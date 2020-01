Dolzago rivive la tradizione con il rogo della Gibiana

Sabato pomeriggio il corteo e il processo alla Gibiana

In tanti all’evento, giunto alla sua decima edizione

DOLZAGO – Onorata anche quest’anno la tradizione della Gibiana a Dolzago dove l’associazione Vividolzago in collaborazione con il Gruppo Alpini, la Protezione Civile e il Comune ha riproposto la manifestazione.

L’appuntamento è stato alle 17.15 al capolinea delle linee del piedibus: da qui è partito il rumoroso corteo per le vie del paese, con tanto di campanacci e pentole per spaventare le streghe e invocare le forze del bene, come vuole l’antica usanza.

Giunto in Piazza della Repubblica il corteo si è fermato per assistere al processo alla Gibiana: secondo la tradizione la Gibiana era una bellissima castellana che si innamorò di un soldato nemico a cui consegnò le chiavi del villaggio condannando così i suoi concittadini alla sconfitta e lei stessa alla morte. Al termine del processo è andato in scena il rogo della Gibiana, vicino al centro sportivo.

Per concludere, una risottata in compagnia e vin brulè.