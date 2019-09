Sabato 28 settembre a Dolzago

“Speriamo che altri comuni ci contattino per attivare lo sportello”

DOLZAGO – Anche il Comune di Dolzago avrà il proprio Sportello Amianto: l’inaugurazione è prevista per sabato 28 settembre, dalle ore 10.

“Visto le numerose richieste di cittadini interessati alla bonifica dell’amianto tramite il primo bando regionale appena concluso (ben 46 richieste nel nostro territorio lecchese, ndr) e per informare ancora chi non conosce le procedure sia per la bonifica che per segnalazioni, apriremo un nuovo sportello nel comune di Dolzago” fanno sapere dall’Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma.

Lo sportello amianto è un servizio di aiuto e supporto gratuito per tutti i cittadini gestito dai volontari del Gruppo aiuto Mesotelioma.

Si occuperà di diverse tematiche: informazioni generali sull’Amianto, mesotelioma e malattie asbesto-correlate, sostegno e prime informazioni, contatti associazioni internazionali, nformazioni sui diritti degli ammalati e dei famigliari, modelli per la denuncia di manufatti in amianto deteriorato, news ed iniziative dell’associazione sul territorio.

Lo sportello sarà aperto presso il Comune di Dolzago, in Piazza della Repubblica 7/8 al secondo piano e sarà aperto dalle 10 alle 12 nelle seguenti date:

Sabato 28 Settembre

Sabato 26 Ottobre

Sabato 30 Novembre

Sabato 21 Dicembre

“Ci auspichiamo che altri comuni ci contattino per informazioni al cel 3290915734 perché la salute deve essere una priorità – concludono dall’Associazione – siamo inoltre alla ricerca di volontari che possano offrire alcune ore per una giusta causa sociale e ambientale che riguarda tutti noi”.

Info http://www.gruppoaiutomesotelioma.org/ o mail info@gruppoaiutomesotelioma.orh