DolzaGo: successo per il centro estivo comunale tra giochi e uscite sul territorio

Viaggio simbolico alla scoperta del mondo con DolzaGo, il centro estivo comunale

Le attività si sono tenute dal 13 al 30 luglio

DOLZAGO – Si è conclusa il 30 luglio l’esperienza del Centro estivo comunale 2026, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, che si è svolto per tre settimane presso la scuola primaria “Felicia e Peppino Impastato” di Dolzago. Il tema scelto per questa edizione è stato “DolzaGO”, un gioco di parole che unisce il nome di Dolzago all’idea della partenza con il verbo inglese “GO”, verso un viaggio simbolico alla scoperta del mondo.

Un filo conduttore pensato per accompagnare i bambini in un percorso educativo capace di unire gioco, creatività, movimento e crescita personale. Attraverso l’esplorazione dei continenti, i partecipanti hanno potuto avvicinarsi a culture, tradizioni e linguaggi diversi, sviluppando curiosità, apertura e attenzione al valore della diversità.

Le attività proposte hanno permesso ai bambini di sperimentare giochi della tradizione europea, ritmi e coordinazione ispirati al continente africano, momenti di pazienza e riflessione legati ai paesi asiatici e abilità sportive tipiche delle Americhe. Le giornate sono state scandite da un’alternanza di attività ludiche e motorie, laboratori creativi, momenti di condivisione in gruppo e spazi di gioco libero.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai laboratori tematici, durante i quali i bambini hanno potuto mettere in campo fantasia e manualità, utilizzando materiali diversi e valorizzando le proprie capacità espressive.

Non sono mancati i momenti speciali: ogni settimana è stata proposta una giornata dedicata ai giochi d’acqua, mentre il mercoledì sono state organizzate uscite sul territorio. I bambini sono andati al Parco Alpini di Dolzago, alla piscina di Barzanò e a Villa Gomez a Lecco, vivendo occasioni di scoperta, socializzazione e conoscenza dei luoghi. Al mattino, i partecipanti, suddivisi in gruppi per età, hanno inoltre svolto i compiti scolastici estivi, accompagnati dagli educatori.

Chiara Airoldi, consigliera con delega all’istruzione, non nasconde la propria soddisfazione: “Il CRES si è così confermato un’importante proposta educativa e ricreativa per i bambini del nostro Comune, offrendo un contesto sicuro, stimolante e ricco di esperienze, in cui ciascun partecipante ha potuto esprimere il proprio talento fisico, artistico, logico e relazionale”.