Dolzago, tutto pronto per la prima edizione dello Score Festival

Il festival si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre al centro sportivo di Dolzago

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’associazione The Nox, sancirà l’inaugurazione ufficiale della gestione del centro da parte della Polisportiva Castello

DOLZAGO – E’ tutto pronto per la prima edizione dello Score festival, manifestazione promossa per sabato 12 e domenica 13 settembre dall’associazione The Nox insieme alla Polisportiva Castello Brianza che proprio sabato debutterà ufficialmente alla gestione del centro sportivo comunale.

Le attività prenderanno il via sabato pomeriggio con il torneo di calcio giovanile promosso dalla Polisportiva: domenica invece toccherà alle categorie primi calci, pulcini e under 12 e ci sarà spazio anche per una lezione di prova di pilates e un match di calcio femminile under 13. Dopodiché lo sport cederà il testimone alla musica: sul palco si alterneranno Becky, Polhar e Giallo, Angelo Vicari e Rudeejay con Zighi alla voce ufficiale. La serata è realizzata in collaborazione con la discoteca Club Moda che porterà così il suo format anche fuori dai propri spazi per poi proseguire i festeggiamenti in discoteca una volta terminato il live a Dolzago.

Domenica 13 settembre spazio invece al revival anni ’80, ’90 e 2000 con Pippo Tamz, Ester e Albi, Dave Sally ed Ennio Fargetta con Ricky Aristarco voce ufficiale della serata.

“Il Festival vuole rappresentare anche l’occasione per festeggiare insieme alla comunità l’inizio di un nuovo percorso per il centro sportivo di Dolzago tra sport, musica e aggregazione – fanno sapere dai vertici della Polisportiva di Castello -. L’inaugurazione di sabato vuole essere molto più di un semplice taglio del nastro: l’obiettivo è dare immediatamente un segnale concreto di ciò che la Polisportiva intende costruire a Dolzago, trasformando il centro sportivo in uno spazio di incontro, partecipazione e aggregazione.

Alla base di questo nuovo percorso rimane una convinzione che la Polisportiva Castello di Brianza porta avanti fin dalle proprie origini: fare sport significa educare. In un periodo nel quale si parla spesso di emergenza educava, il ruolo di società sportive, allenatori, dirigenti e volontari assume un valore ancora più importante”. Ecco quindi la conclusione: “La Polisportiva vuole quindi continuare a costruire alleanze educative che coinvolgano famiglie, adulti, parrocchia, oratorio, associazioni e amministrazioni comunali. Una rete nella quale ciascuno possa contribuire, nel proprio ruolo, alla crescita dei più giovani. Lo sport deve rimanere innanzitutto gioco, divertimento e benessere, ma anche impegno,

entusiasmo e determinazione. E proprio per questo allenatori e dirigenti sono chiamati a essere veri punti di riferimento, trasmettendo attraverso la pratica sportiva valori come rispetto, lealtà, perseveranza e spirito di squadra”.