DOLZAGO – Un corso per l’utilizzo del Defibrillatore alla Scuola dell’Infanzia V.Bonacina di Dolzago. L’appuntamento è per sabato 25 gennario dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Il corso, come spiegato dagli organizzatori, è svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale e la croce verde di Bosisio.

L’iniziativa va a concludere il progetto della Scuola dell’Infanzia che ha permesso l’installazione di un DAE all’inizio del mese di dicembre all’esterno della stessa e fruibile h24 dalla popolazione e dal 118.

L’acquisto si è reso possibile grazie al contributo del Gruppo genitori della Scuola stessa, delGruppo ANA di Protezione Civile e dello Sci Club Dolzago che hanno contribuito all’acquisto del DAE ed al contributo di due cittadini privati che hanno acquistato ed installato la teca riscaldata per posizionarlo all’esterno.