Dolzago, una mostra in Biblioteca in occasione della Giornata della Memoria

L’allestimento sarà visitabile tutta la settimana

Il sindaco Lanfranchi: “Onoriamo la memoria delle vittime dell’intolleranza e dell’odio”

DOLZAGO – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Dolzago celebra la Giornata della Memoria con un allestimento in biblioteca che sarà visibile per tutta la settimana. Nella serata di martedì alle 21 presso la sala consiliare è previsto un momento curato dall’associazione Shalom con letture a tema e musiche ebraiche.

“Ringrazio di cuore serena Galbiati e la consigliera Chiara Airoldi per il lavoro svolto – ha commentato il sindaco Paolo Lanfranchi – Anche visivamente l’allestimento ci aiuta a fare memoria degli avvenimenti tragici legati alla shoah, affinché non abbiamo più a ripetersi”.

“Onoriamo in questi giorni la memoria delle vittime dell’intolleranza e dell’odio, e ringraziamo profondamente chi come lei si è adoperato per diffondere il senso della memoria. Questi eventi vanno in continuità con la recente delibera di consiglio comunale con la quale è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria di Dolzago alla senatrice Liliana Segre” ha concluso.