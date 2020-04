Donazioni di sangue, in campo anche il centro islamico di Costa M.

Costa Masnaga. I giovani del centro islamico danno l’esempio

In ospedale per donare il sangue. “Salvare una vita è come salvare l’intera umanità”

COSTA MASNAGA – In un momento andare in ospedale può creare qualche timore, per la paura di contrarre il Coronavirus, i frequentanti del centro islamico di Costa Masnaga hanno voluto dare man forte alle donazioni di sangue.

Sei giovani, già iscritti alle associazioni di donatori, hanno chiesto di poter anticipare la propria donazione all’ospedale di Lecco mentre “tanti altri di noi – spiegano dal centro – si sono appena iscritti in questi giorni difficili e doneremo presto anche noi. Chi salva una vita è come se salvasse l’umanità intera”.