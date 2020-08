Elicotteri sui cieli di Molteno, al lavoro per il trasporto di materiali

Nuova copertura per il capannone dell’azienda Omet

Data la vasta superficie dell’intervento sono stati impiegati gli elicotteri

MOLTENO – In molti avranno notato un elicottero sorvolare i cieli dell’oggionese in questi giorni. I velivoli sono utilizzati per trasportare i materiali per la realizzazione della nuova copertura del capannone dell’azienda Omet di Molteno. Considerata la vasta superficie del fabbricato si è reso necessario l’impiego di elicotteri per portare velocemente i materiali necessari ai lavori.

Il servizio di trasporto è affidato a Elitellina per conto di una primaria azienda di coperture di Lecco. Le operazioni sono iniziate lunedì scorso e dureranno ancora qualche giorno.