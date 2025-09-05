Ello. Al via i lavori per il rinnovo della rete idrica nelle vie centrali

Interventi in via Vittorio Veneto, via XXV Aprile e via Marco d’Oggiono

L’intervento è a carico di Lario Reti Holding

ELLO – Sono partiti i lavori di sostituzione della rete di distribuzione idrica che coinvolgeranno le tre vie centrali di Ello: via Vittorio Veneto, via XXV Aprile e via Marco d’Oggiono.

Il progetto prevede la posa di circa 900 metri di nuove condotte in PEAD (Polietilene ad Alta Densità), un materiale moderno e resistente, in sostituzione delle tubazioni esistenti ormai deteriorate a causa dell’età. Tutte le utenze presenti nell’area di cantiere saranno collegate alla nuova rete.

L’intervento prevede anche l’installazione di quattro idranti soprasuolo e di nuove saracinesche di sezionamento, con l’obiettivo di migliorare il controllo della pressione idrica.

“Queste migliorie consentiranno una gestione più efficiente della rete, la riduzione delle perdite e un aumento dell’affidabilità del servizio, a vantaggio dei cittadini e delle attività presenti sul territorio” spiegano da Lario Reti Holding.

L’intervento, del valore complessivo di 245 mila euro , è atteso a conclusione entro dicembre.

Il ripristino definitivo degli asfalti è previsto per la tarda primavera del 2026, al termine del necessario periodo di assestamento di circa sei mesi e in concomitanza con condizioni climatiche più favorevoli, ideali per garantire qualità e uniformità con la pavimentazione esistente.